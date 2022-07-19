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Сьогодні у північній частині України – дощ та гроза

На решті території буде без опадів.

Сьогодні у північній частині України – дощ та гроза

У вівторок, 19 липня в Україні буде без опадів, лише у північній частині місцями короткочасний дощ та гроза.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура – 22-27°, на Закарпатті до 30°, у північних областях 18-23°.

У Київській області температура становитиме 18-23°; а у столиці України стовпчики термометрів піднімуться лише до 20-22°.

Нагадаємо, на півночі Іспанії у понеділок зафіксували температуру 43°C, а у французькому західному місті Нант – 42 °C.

Очікується, що у вівторок у Великій Британії буде найспекотніший день в історії, а частині Франції загрожує “тепловий апокаліпсис”.

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