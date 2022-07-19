Метою майбутнього наступу сил Російської Федерації в Україні стануть Сіверськ та Бахмут, а не Слов’янськ.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

“Зустріч міністра оборони Росії Сергія Шойгу 18 липня з командувачем Східного угруповання військ РФ, генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим підтверджує оцінку ISW про те, що Москва не надаватиме пріоритет наступу на Слов’янськ на цьому етапі операції, а натомість зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута”, – йдеться у повідомленні.

Американські аналітики також зазначають, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, хоче “перекласти тягар” війни в Україні на етнічні меншини, щоб уникнути проведення загальної мобілізації росіян. Це, зі свого боку, може викликати опір в етнічних анклавах у Росії.

“Російські війська активізували наступ на Авдіївку та здійснили обмежені наземні штурми на лінії фронту Донецьк – Авдіївка”, – зазначили у ISW.

Фото: understandingwar.org

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російська армія намагається просунутися з Лисичанська в бік Бахмута і залучає для цього "мобілізованих" чоловіків з нещодавно окупованих міст регіону.