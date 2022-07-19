На Одеську область вночі 19 липня ворог випустив з акваторії Чорного моря 7 крилатих ракет типу “Калібр”.
Про це повідомила місцева влада обласного центру з посиланням на оперативне командування “Південь”.
Одну ракету збили сили протиповітряної оборони, шість – влучили по мирному селу.
Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина.
“Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури”, – йдеться у повідомленні.
Пожежу на площі 300 квадратних метрів ліквідували, залучалось 95 рятувальників та 16 одиниць техніки.
Нагадаємо, російські війська об 11 годині 18 липня завдали по Одеській області чергового ракетного удару. Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури.