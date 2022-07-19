Серед них є дитина.

На Одеську область вночі 19 липня ворог випустив з акваторії Чорного моря 7 крилатих ракет типу “Калібр”.

Про це повідомила місцева влада обласного центру з посиланням на оперативне командування “Південь”.

Одну ракету збили сили протиповітряної оборони, шість – влучили по мирному селу.

Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина.

“Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури”, – йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/odesacityofficial

Пожежу на площі 300 квадратних метрів ліквідували, залучалось 95 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Фото: t.me/odesacityofficial/9594

Нагадаємо, російські війська об 11 годині 18 липня завдали по Одеській області чергового ракетного удару. Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури.