Головне за день. Понеділок, 18 липня

Обстріл Торецька, удари по Одещині, відсторонення Баканова і Венедиктової, засідання Ради, успіх збірної України в Бірмінгемі. Яким запам’ятається 145-й день повномасштабної війни.

Сьогоднішній день був насичений подіями — як на фронті, так і в тилу. Генеральний штаб повідомив, що ворог продовжує спроби наступу на Донецькому напрямку. На Харківщині тривають бої.

На Авдіївському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. Намагався поліпшити тактичне положення на напрямку Верхньоторецьке – Кам’янка, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

Про ситуацію на інших напрямках – в нашій новині.

Генштаб також повідомив, що з початку війни українська авіація завдала понад 1 750 групових ударів по окупантах.

Минулої доби збито один БпЛА противника. Також учора внаслідок авіаудару Повітряних сил ЗСУ російське командування втратило 30 військових, 20 одиниць техніки, командно-спостережний пункт роти і взводний опорний пункт.

Уранці 18 липня російські окупанти обстріляли місто Торецьк на Донеччині. Внаслідок влучення снаряда зруйнована двоповерхова будівля, в якій перебували люди.

Зазначається, що під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітники Служби порятунку виявили та вилучили тіла п’ятьох загиблих людей, ще одна людина із трьох врятованих з-під завалу померла в лікарні.

Російські війська об 11 годині 18 липня завдали по Одеській області чергового ракетного удару.

Три літаки Су-35 з акваторії Чорного моря випустили чотири ракети повітряного базування, йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури, триває гасіння пожежі. Ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує із завзяттям нищити, хоча міст з квітня не функціонує. Ніхто не постраждав.

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов пояснив, що відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової та усунення очільника СБУ Івана Баканова від виконання обовʼязків не означає звільнення: мовляв, рішення про їхнє звільнення президент України ухвалюватиме після проведення службових перевірок.

Вочевидь, перевірку щодо Баканова вже здійснено, бо Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради постанову про його звільнення.

За даними джерел LB у Верховній Раді, голосування за подання президента України про звільнення Голови СБУ відбудеться на найближчому засіданні. "Голоси за звільнення будуть", - додав один зі співрозмовників.

Ірина Венедіктова, яку Президент напередодні відсторонив з посади Генерального прокурора, оприлюднила свою позицію з цього приводу.

У своєму Facebook вона зауважила, що наразі утримається від коментарів, бо "не час". Однак попередній, так би мовити, коментар таки залишила.

"Я була призначена на цю посаду, вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала. Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар", - написала Венедіктова.

Верховна Рада на засіданні 18 липня звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України. За звільнення проголосували 277 депутатів. Нагадаємо, раніше Лазебна подала заяву про звільнення.

Як повідомляли джерела LB.ua, найближчими днями у парламенті відбудеться голосування за призначення на посаду міністра соціальної політики керівниці Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента Оксани Жолнович.

На час війни в Україні заборонять стягувати борги за житлово-комунальні послуги.

За відповідний законопроєкт у першому читанні проголосували 287 нардепів, повідомив кореспондент LB.ua.

"Тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги", - зазначається в пояснювальній записці до документу.

Рада також внесла зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію": громадян, які втратили рідних через війну з РФ, звільнять від призову.

Не призиватимуть на військову службу і науковців та педагогів.

"Сьогодні держава перебуває в стані війни. Але настане час, коли прийде перемога і ми спокійно продовжимо відбудовувати й наново будувати Україну. Це стосується не лише будівництва інфраструктури й житла. Це стосується наших дітей та молоді, яким потрібно буде давати фахову, якісну освіту. А також наших науковців, які повинні будуть продовжити розвивати українську науку", - зазначила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

В Україні арештували майно російського бізнесмена вартістю понад 400 млн грн.

Росіянину належала мережа розважальних закладів та закладів громадського харчування, розташованих в різних містах. Кримінальне провадження здійснюють співробітники БЕБ. Триває досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

В американському Бірмінгемі завершилися Всесвітні ігри - міжнародні змагання з видів спорту, які не увійшли до програми Олімпійських ігор.

Збірна України на турнірі завоювала 45 медалей: 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових.

Таким чином, українська команда посіла третє місце в медальному заліку, а також увійшла в топ-3 за кількістю нагород на турнірі.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!