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У США завершилися Всесвітні ігри-2022: Україна увійшла до топ-3 медального заліку

Україна встановила власний рекорд за кількістю медалей.

У США завершилися Всесвітні ігри-2022: Україна увійшла до топ-3 медального заліку
Фото: twitter.com/twg2022

В американському Бірмінгемі завершилися Всесвітні ігри - міжнародні змагання з видів спорту, які не увійшли до програми Олімпійських ігор.

Збірна України на турнірі завоювала 45 медалей, з яких 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових.

Таким чином, українська команда посіла третє місце в медальному заліку, а також увійшла в топ-3 за кількістю нагород на турнірі.

Додамо, що Україна перевершила свій власний рекорд за золотими нагородами на Всесвітніх іграх, який був встановлений на ВІ-2017 у Польщі – 10 медалей найвищого ґатунку.

Також Україна встановила власний рекорд в рамках змагань за кількістю завойованих нагород. Попереднім рекордом були 29 медалей, завойованих на ВІ-2009.

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