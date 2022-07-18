У США завершилися Всесвітні ігри-2022: Україна увійшла до топ-3 медального заліку

В американському Бірмінгемі завершилися Всесвітні ігри - міжнародні змагання з видів спорту, які не увійшли до програми Олімпійських ігор.

Збірна України на турнірі завоювала 45 медалей, з яких 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових.

Таким чином, українська команда посіла третє місце в медальному заліку, а також увійшла в топ-3 за кількістю нагород на турнірі.

Додамо, що Україна перевершила свій власний рекорд за золотими нагородами на Всесвітніх іграх, який був встановлений на ВІ-2017 у Польщі – 10 медалей найвищого ґатунку.

Також Україна встановила власний рекорд в рамках змагань за кількістю завойованих нагород. Попереднім рекордом були 29 медалей, завойованих на ВІ-2009.