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"Манчестер Сіті" готовий за £35 млн продати Зінченка в "Арсенал", - ЗМІ

Чемпіони Англії націлилися на підписання конкурента українця за позицією Кукурелью.

"Манчестер Сіті" готовий за £35 млн продати Зінченка в "Арсенал", - ЗМІ
Підеш у "Арсенал"?
Фото: EPA/UPG

Лондонський "Арсенал" активізував переговорний процес із "Манчестером Сіті" про трансфер захисника Олександра Зінченка.

Цього літа на українського футболіста були запити від "Евертона", "Вест Гема" та "Челсі", і "Сіті" готовий продати 25-річного гравця приблизно за 35 млн фунтів, повідомляє Daily Mail.

На місце Зінченка "містяни" спробують підписати іспанця Марка Кукурелью з "Брайтона".

Повідомляється, що головний тренер "канонірів" Мікель Артета добре знайомий з можливостями Зінченка, оскільки мав досвід спільної роботи з українцем під час перебування асистентом Хосепа Гвардіоли в "Манчестер Сіті", і це може стати ключовим моментом у переговорах.

Зінченко може стати другим гравцем МС, який вирушить на "Емірейтс" цього літа після того, як "Арсенал" підписав бразильського форварда Габріеля Жезуса на початку літнього трансферного вікна.

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