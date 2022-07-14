Фінська федерація пожертвувала українському хокею понад €140 тисяч

Кошти було акумульовано під час чемпіонату світу-2022.

Федерація хокею Фінляндії пожертвувала українському фонду Ukrainian Hockey Dream 142 815 євро, повідомляє Sportarena.com.

Кошти збирали під час чемпіонату світу-2022, який відбувся у Фінляндії. З кожного проданого квитка Федерація відраховувала 5 євро на рахунок фонду.

Фонд Ukrainian Hockey Dream створили для підтримки наймолодших українських хокеїстів. З його коштів буде проводитись відновлення льодових арен після закінчення війни.

Чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні пройшов у травні. У фіналі Фінляндія в овертаймі перемогла Канаду (4:3). Суомі виграли чемпіонський титул вчетверте в історії і вдруге поспіль.