Усик зібрав £100 тисяч для України на аукціоні в Лондоні

Чемпіон із користю для країни використав візит до Лондона на пресконференцію з Джошуа.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) та його майбутній суперник із бою-реваншу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) наприкінці червня взяли в Лондоні участь у пресконференції, яка завершилася дуеллю поглядів.

Також під час цих обов'язкових заходів український чемпіон провів благодійний аукціон, на якому було зібрано майже 100 тисяч фунтів на допомогу Україні, про що сам Усік повідомив в Іnstagram.

"Друзі українського народу зібрали 97 273,70 фунтів на ексклюзивному вечорі збору коштів у City Social London!

Величезне дякую Джейсону Атертону, Ірхі Атертон, Тому Селлерсу, Тому Кітчіну, Юрію Ковриженку, Тому Брауну, Ользі Цибитовській, благодійному фонду BGV та всім, хто підтримав захід.

Усі виручені кошти підуть до Usyk Foundation & With Ukraine.

Бийся на боці світла", - написав Олександр.