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"Динамо" та "Ліон" провели за день два поєдинки, обмінявшись перемогами

Команди вирішили поекспериментувати з тренувальним процесом.

"Динамо" та "Ліон" провели за день два поєдинки, обмінявшись перемогами
Фото: ol.fr

Напередодні київське "Динамо" під час підготовки до старту нового сезону та матчів кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче", а також у рамках серії благодійних матчів з метою збору коштів для допомоги Україні провело два товариських поєдинки проти "Ліону".

У першому матчі, в якому команди виставили єкспериментальні склади, перемогу здобули кияни – 3:1. Голами у нашій команді відзначились Денис Антюх, Владислав Супряга та Вікентій Волошин.

У другому протистоянні вже основа киян зазнала розгромної поразки від французького опонента - 0:3. Всі голи були забиті після перерви.

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