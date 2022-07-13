"Динамо" та "Ліон" провели за день два поєдинки, обмінявшись перемогами

Напередодні київське "Динамо" під час підготовки до старту нового сезону та матчів кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче", а також у рамках серії благодійних матчів з метою збору коштів для допомоги Україні провело два товариських поєдинки проти "Ліону".

У першому матчі, в якому команди виставили єкспериментальні склади, перемогу здобули кияни – 3:1. Голами у нашій команді відзначились Денис Антюх, Владислав Супряга та Вікентій Волошин.

У другому протистоянні вже основа киян зазнала розгромної поразки від французького опонента - 0:3. Всі голи були забиті після перерви.