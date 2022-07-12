Топменеджер SCM роз'яснила заяву Ахметова про передачу активів холдингу

У заяві Ахметова не було жодного слова про передачу активів.

Директор з комунікацій у System Capital Management (SCM) Наталія Ємченко на своїй сторінці у Facebook дещо роз'яснила заяву власника фінансово-промислової групи Ріната Ахметова про вихід із медіабізнесу.

"Завтра (вже - сьогодні. - прим. LB.ua) буде реліз з певними деталями про наш вихід з медіабізнесу, вже від SCM.

Але вже зараз хочу зафіксувати:

Ми повертаємо державі тільки державне - тобто ліцензії (які вона нам видала) на мовлення. Все. Саме це зазначено в заяві Ріната Ахметова. І саме це буде зроблено. Жодні інші активи медіагрупи (окрім цих ліцензій) ми державі не передаємо - ані бренди, ані бібліотеки. Про передачу активів нема ані слова і в заяві Ахметова, жодного. Як далі держава буде розпоряджатися цими ліцензіями - ми не знаємо.

Можливо, вирішить видати їх комусь, можливо - ні", – написала Ємченко.

Додамо, що канали "Футбол 1/2/3", які входять до Медіа Групи Україна, з 12 липня припинили профільні трансляції та почали транслювати телемарафон "Єдині новини".