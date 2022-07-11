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Міністр спорту України роз'яснив алгоритм евакуації із матчів УПЛ під час повітряної тривоги

Поруч має бути бомбосховище.

Міністр спорту України роз'яснив алгоритм евакуації із матчів УПЛ під час повітряної тривоги
Вадим Гутцайт
Фото: ua.tribuna.com

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт розповів що відбуватиметься, коли під час матчів УПЛ лунатиме сирена.

"Всі змагання, які будуть проводитися в Україні, будуть проводитися без глядачів. Це робиться тільки для того, щоб наші команди грали, щоб Прем’єр-ліга розпочала чемпіонат, тому що наша збірна має бути конкурентоспроможною у світі.

Для нас дуже важливо, щоб наші спортсмени виступали не тільки на змаганнях за кордоном, нам потрібно формувати збірні команди України. Тому ми прийняли рішення, щоб відновилось спортивне життя в країні, відновити всі чемпіонати.

Щодо доцільності чи недоцільності, то я вважаю, що це доцільно, тому що нам важливо, щоб відновилась економіка, щоб сплачувались податки, щоб були кошти на захист нашої Батьківщини", - цитує Гутцайта xsport.ua.

"Де будуть відбуватись чемпіонати? У тих зонах, де немає військових дій. Обов’язково з дозволу військової адміністрації та за погодженням з Федерацією. Звісно, поруч мають працювати медики та працівники ДСНС і 100% поруч має бути бомбосховище, щоб поки лунає сирена, люди могли сховатися в безпечному місці.

Де є у нас такі місця? Західна Україна, відверто кажучи. У Львові ми розглядаємо можливість. У Києві також розглядаємо.

Якщо буде сирена, у нас поруч повинно бути сховище, куди спортсмени за 5 хвилин можуть прибути на місце і чекати, поки вона закінчиться", - зазначив міністр.

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