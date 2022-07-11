Міністр спорту України роз'яснив алгоритм евакуації із матчів УПЛ під час повітряної тривоги

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт розповів що відбуватиметься, коли під час матчів УПЛ лунатиме сирена.

"Всі змагання, які будуть проводитися в Україні, будуть проводитися без глядачів. Це робиться тільки для того, щоб наші команди грали, щоб Прем’єр-ліга розпочала чемпіонат, тому що наша збірна має бути конкурентоспроможною у світі.

Для нас дуже важливо, щоб наші спортсмени виступали не тільки на змаганнях за кордоном, нам потрібно формувати збірні команди України. Тому ми прийняли рішення, щоб відновилось спортивне життя в країні, відновити всі чемпіонати.

Щодо доцільності чи недоцільності, то я вважаю, що це доцільно, тому що нам важливо, щоб відновилась економіка, щоб сплачувались податки, щоб були кошти на захист нашої Батьківщини", - цитує Гутцайта xsport.ua.

"Де будуть відбуватись чемпіонати? У тих зонах, де немає військових дій. Обов’язково з дозволу військової адміністрації та за погодженням з Федерацією. Звісно, поруч мають працювати медики та працівники ДСНС і 100% поруч має бути бомбосховище, щоб поки лунає сирена, люди могли сховатися в безпечному місці.

Де є у нас такі місця? Західна Україна, відверто кажучи. У Львові ми розглядаємо можливість. У Києві також розглядаємо.

Якщо буде сирена, у нас поруч повинно бути сховище, куди спортсмени за 5 хвилин можуть прибути на місце і чекати, поки вона закінчиться", - зазначив міністр.