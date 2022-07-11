Росіян не допустили до чемпіонату світу з легкої атлетики

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Російським спортсменам заборонили брати участь на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який пройде з 15 по 24 липня в Юджині, штат Орегон, США, повідомляє Inside the Games.

При цьому World Athletics схвалила заявки 18 російських спортсменів на здобуття нейтрального статусу, проте це рішення не стосувалося їхньої участі на чемпіонаті світу.

Заборона на участь російських і білоруських спортсменів почала діяти з 1 березня, через що вони пропустили чемпіонат світу в приміщенні, який пройшов в Сербії.

Також організатори Діамантової ліги заборонили участь російських і білоруських спортсменів.