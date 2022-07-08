Ще один футбольний клуб Хмельниччини відмовився від участі в чемпіонаті Першої ліги

Футбольний клуб "Агробізнес" із міста Волочиськ Хмельницької області на своєму офіційному сайті повідомив, що клуб пропустить сезон-2022/23 Першої ліги, а потім повернеться до змагань.

"Як відомо, ПФЛ запропонувала опцію, що дозволяє в умовах воєнного часу відмовившись від участі в змаганнях ПФЛ, зберегти професійний статус клубу і відновити участь в змаганнях в наступних сезонах. Цим, крім "Агробізнесу", вже скористалися ряд клубів Першої ліги.

Зараз наші орієнтири перебудовані на захист України від загарбників, допомога тим, хто відстоює нашу незалежність.

Частина представників нашого клубу поповнили ряди ЗСУ і захищають країну зі зброєю в руках. Зокрема, це засновник "Агробізнесу" Олег Собуцький, віцепрезидент клубу Андрій Донець, тренер Сергій Добропольський, адміністратор команди Володимир Дузь, керівник по роботі з уболівальниками Сергій Чиж і його син, колишній воротар "Агробізнесу", дитячий тренер "Агробізнес-ДЮСШ" Сергій Чиж (молодший), фінансовий директор Роман Глущак, працівники в структурі клубу Роман Моха, Роман Пукас.

У таких нелегких умовах важко перебудуватися на активну футбольну діяльність", - зазначено у листі.

Нагадаємо, в новому сезоні УПЛ не братимуть участь чернігівська "Десна" і "Маріуполь".

А вчора про свою неучасть заявив ще один клуб Хмельниччини - "Поділля".