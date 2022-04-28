Сезон Першої та Другої ліг України з футболу буде завершено достроково, - Павелко

Футбольний сезон-2021/22 в Україні не буде поновлено в жодній професійній лізі, заявив президент УАФ Андрій Павелко.

Зазначимо, що відповідне рішення на зборах членів уже ухвалила УПЛ, а попереду таке саме рішення прийме ПФЛ (Професійна футбольна ліга), яка відповідає за змагання в Першій та Другій лігах українського футболу.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Суспільному повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"Рішення одноголосне, одностайне [про дострокове завершення сезону УПЛ]. Я вважаю, що клуби прийняли своє рішення, яке буде затверджене виконкомом УАФ. Воно є на часі, бо подовжено термін воєнного стану.

А після завершення воєнного стану вже не було б часу для продовження цього чемпіонату. Ми приймемо це рішення, коли до нас прийде протокол. Таке саме рішення буде в ПФЛ - про завершення чемпіонатів у Першій та Другій лігах", - заявив в ексклюзивному інтерв'ю suspilne.media Павелко.

Як пояснив президент УАФ, протокол з рішенням про дострокове завершення чемпіонату України важливий для представництва України в єврокубках наступного сезону.