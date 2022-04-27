Скандинавські федерації тенісу підтримали рішення про усунення росіян та білорусів від турнірів у Великій Британії

Федерації тенісу Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії підтримали рішення Lawn Tennis Association (LTA) про усунення російських та білоруських тенісистів від турнірів у Великій Британії.

Минулого тижня російських та білоруських тенісистів усунули від участі в Вімблдоні цього року. Рішення ухвалено на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке здійснюється за підтримки Білорусі.

"Ми, що нижче підписалися федерації, підтримуємо позицію, яку зайняли LTA та AELTC щодо російських та білоруських гравців, які беруть участь у змаганнях у Великій Британії.

У ці виняткові часи теніс має зробити все можливе, щоб разом із народом України протистояти ворожості російської та білоруської держав", – повідомляє пресслужба норвезької федерації тенісу.

"LTA прийняла сміливе рішення, заборонивши всім російським та білоруським гравцям брати участь у Вімблдоні та великих трав'яних турнірах у Великій Британії. Федерація тенісу Норвегії підтримує рішення LTA і сподівається, що ATP, WTA, ITF і TE наслідують їх приклад.

Застосування санкцій до окремих спортсменів є тяжким рішенням. Але навіть у цьому випадку наслідки не йдуть у жодне порівняння з тим, що день за днем переживає народ України. Необхідно вжити жорстких заходів, щоб покласти край цій безглуздій війні", - зазначено у заяві.