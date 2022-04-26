Це сталося у матчі проти "Філадельфії".
Святослав Михайлюк
У рамках чергового матчу плей-оф НБА "Торонто Репторс" на виїзді обіграв "Філадельфію-76" – 103:88.
Рахунок у серії став 3:2 на користь "Філадельфії".
У складі гостьової команди на паркеті з'явився Святослав Михайлюк.
24-річний українець відіграв 1 хвилину і 19 секунд, за які зумів набрати очко.
Для Михайлюка цей бал став першим у кар'єрі, набраним у рамках плей-оф НБА.
Нагадаємо, українські баскетболісти НБА Олексій Лень ("Сакраменто Кінгс") і Святослав Михайлюк спільно з Len-D A Hand організували благодійний фонд допомоги Україні.