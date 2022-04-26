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"Шахтар" ніколи не гратиме в Донецьку, якщо місто буде російським, - генеральний директор

Сергій Палкін категоричний.

"Шахтар" ніколи не гратиме в Донецьку, якщо місто буде російським, - генеральний директор
Сергій Палкін
Фото: Трибуна

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін висловився про можливе входження Донецька до складу Росії.

"2014 року ми покинули Донецьк і грали по всій Україні: у Львові, Харкові, Києві. Але весь цей час ми мали одну мрію – повернутися до Донецька.

У нас залишається ця мрія, просто може знадобитися трохи більше часу. Наша країна залишиться єдиною. Це наша мрія. Без мрії буде складно продовжувати. Важко жити без рідного міста, тренувальної бази, уболівальників", - цитує Палкіна xsport.ua з посиланням на ВВС.

При цьому функціонер зазначив, що команда ніколи не повернеться до Донецька, якщо він увійде до Росії.

"Насамперед ми ніколи не повернемося до Донецька, якщо його контролюватиме Росія. Ми українська команда і гратимемо лише в чемпіонаті України. Ми ніколи не гратимемо в чемпіонаті Росії - це наша основна позиція, і я хотів би підкреслити це", - категорично заявив Палкін.

Нагадаємо, раніше генеральний директор "Шахтаря" поставив під питання існування клубу.

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