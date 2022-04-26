«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
ГоловнаСпорт

Російських плавців позбавлять "золота" Чемпіонату світу 2016 року

Нагороду передадуть США.

Російських плавців позбавлять "золота" Чемпіонату світу 2016 року
Фото: Global Look Press

Чоловічу збірну Росії з плавання позбавлять золотих медалей Чемпіонату світу 2016 року через дискваліфікацію Артема Лобузова.

"Відповідно до статті DC11.2 Всесвітнього антидопінгового кодексу (WADA), усі члени естафетної команди Артема Лобузова дискваліфіковані і їм буде запропоновано повернути свої медалі. Міжнародна федерація плавання (FINA) перерозподілить медалі", - повідомили у FINA.

Відповідно до цього рішення, нагороди найвищої проби ЧС-2016 отримають американські плавці.

Нагадаємо, російський квартет Михайло Довгалюк, Михайло Вєковищев, Артем Лобузов та Олександр Червоних завоював золоті нагороди в естафеті 4х200 м вільним стилем на першості світу з плавання на короткій воді в Канаді.

11 лютого Антидопінгова комісія FINA на чотири роки дискваліфікувала Лобузова за вживання заборонених речовин. Рішення було ухвалено на підставі даних Московської антидопінгової лабораторії (LIMS). Усі його результати з 27 липня 2014 року анулюють.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також