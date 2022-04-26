Російських плавців позбавлять "золота" Чемпіонату світу 2016 року

Чоловічу збірну Росії з плавання позбавлять золотих медалей Чемпіонату світу 2016 року через дискваліфікацію Артема Лобузова.

"Відповідно до статті DC11.2 Всесвітнього антидопінгового кодексу (WADA), усі члени естафетної команди Артема Лобузова дискваліфіковані і їм буде запропоновано повернути свої медалі. Міжнародна федерація плавання (FINA) перерозподілить медалі", - повідомили у FINA.

Відповідно до цього рішення, нагороди найвищої проби ЧС-2016 отримають американські плавці.

Нагадаємо, російський квартет Михайло Довгалюк, Михайло Вєковищев, Артем Лобузов та Олександр Червоних завоював золоті нагороди в естафеті 4х200 м вільним стилем на першості світу з плавання на короткій воді в Канаді.

11 лютого Антидопінгова комісія FINA на чотири роки дискваліфікувала Лобузова за вживання заборонених речовин. Рішення було ухвалено на підставі даних Московської антидопінгової лабораторії (LIMS). Усі його результати з 27 липня 2014 року анулюють.