Пятов заявив, що "Шахтар" три місяці не отримує зарплати

Контракти з гравцями та персоналом тимчасово зупинено за рекомендацією УЄФА .

Воротар "Шахтаря" Андрій Пятов розповів про припинення контрактів футболістів із клубом на три місяці за рекомендацією УЄФА.

"Ми не отримуємо заробітної плати. З нами припинили контракти на три місяці. Усе офіційно, за рекомендацією УЄФА. Клуб діє за футбольним законом", - цитує Пятова sportarena.com.

"Усі розуміють ситуацію. Ніхто в нас зарплату не забирає, вона буде. Ми сподіваємося на краще, віримо. Наразі ми повністю забезпечуємо себе самі. І допомагаємо одне одному, бо в нас є і персонал, і молоді гравці.

Персоналу клуб допомагає окремо. Вони мають інші зарплати, тому є така можливість.

А ми, футболісти, тренуємось. І завжди питаємо, якщо комусь потрібна якась допомога, ми готові допомогти.

Ми створили невеликий командний фонд: усі, хто потребує, можуть узяти з цього фонду, наприклад, щоб сплатити за квартиру. Це стосується і персоналу, і гравців", – зазначив голкіпер.

Нагадаємо, після першої частини сезону "Шахтар" лідирує в Українській прем'єр-лізі, випереджаючи "Динамо" на два очки. Наприкінці квітня — на початку травня представники всіх клубів УПЛ планують зібратися і ухвалити рішення про долю чемпіонату.