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Головного тренера "Шахтаря" визнано найкращим італійським тренером року

Роберто Де Дзербі відзначено індивідуальною нагородою.

Головного тренера "Шахтаря" визнано найкращим італійським тренером року
Роберто Де Дзербі
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі став переможцем престижної премії Енцо Беарзота у 2022 році.

Зазначимо, нагорода вручається найкращому італійському тренеру на думку журі під головуванням президента Федерації футболу Італії.

Нагороду фахівець отримає 16 травня у Національному олімпійському комітеті Італії.

"Це престижна нагорода, яка робить мене дуже щасливим у скрутну хвилину. Для мене гордість представляти Італію за кордоном, і я сподіваюся, що мені вдалося це продемонструвати своїм професіоналізмом і такими цінностями, як солідарність та альтруїзм, які завжди характеризували нашу країну", - цетує італійця "Террікон".

Нагадаємо, Де Дзербі зараз знаходиться зі своєю командою у благодійного євротурі допомоги українцям під час російського вторгнення.

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