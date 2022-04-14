Міжнародні партнери продовжують консолідувати зусилля для посилення санкційного тиску на Росію та Білорусь у спортивній сфері

Фото: Мінспорту Андрій Чесноков

З ініціативи британської сторони 13 квітня відбулися неформальні міжвідомчі консультації представників спортивних відомств 33 країн світу з метою обговорення подальших кроків для посилення колективного тиску на Росію та Білорусь у міжнародних спортивних структурах, повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Захід став продовженням зустрічі міністрів і високопосадовців, відповідальних за спортивну сферу, за результатами якої 8 березня було опубліковано колективну заяву міністрів спорту 37 країн світу із засудженням російської військової агресії проти України.

Заступник міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Андрій Чесноков подякував державам-партнерам, які взяли участь у зустрічі, зокрема: державам-членам ЄС, Австралії, Великій Британії, Ісландії, Канаді, Норвегії, США, Швейцарії, Японії - за підтримку територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, а також за всі зусилля задля допомоги українцям і опору російській агресії.

Чесноков зазначив, що завдяки консолідованій позиції світового спортивного руху вже запроваджено більш ніж 100 санкцій проти РФ і Республіки Білорусь у міжнародних спортивних організаціях.

Також заступник міністра закликав до спільних дій у посиленні санкційного тиску, завдяки яким спортсменам цих країн уже заборонено брати участь у міжнародних спортивних змаганнях з більшості видів спорту; скасовано міжнародні спортивні заходи на території Росії та Білорусі; представників країн-агресорів виключають з керівних органів міжнародних федерацій.

Заступник міністра наголосив на важливості виключення Росії та Білорусі з усіх міжнародних спортивних асоціацій, включаючи Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний паралімпійський комітет, ФІФА та інших федерацій, а також міжнародних організацій спортивного спрямування.

Крім того, пролунав заклик заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях, які організовуються на територіях країн-учасниць консультацій.

З ініціативи української сторони директор департаменту спорту уряду Великої Британії Бен Дін запропонував державам-партнерам розглянути додаткові заходи з метою посилення санкційного тиску, зокрема, припинити спонсорування спортивних організацій і заходів російськими та білоруськими компаніями, трансляцію спортивних змагань у Росії та Білорусі, а також членство російських і білоруських представників у міжнародних спортивних федераціях.

Серед іншого учасники зустрічі обговорили питання підтримки українських спортивних команд та українських спортсменів, які були змушені залишити домівки і зараз тренуються за кордоном.