Національний італійський автоклуб зажадав позбавити спортсмена ліцензії, а шведська команда оголосила про достроковий розрив контракту з ним.

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) порушила справу проти російського гонщика Артема Северюхіна, повідомляє офіційний сайт FIA.

Северюхін відсвяткував перемогу на першому етапі Чемпіонату Європи з картингу в португальському Портімау нацистським жестом.

Перебуваючи на подіумі, 15-річний спортсмен показав "римський салют" — вдарив себе кулаком у груди і підніс витягнуту руку під кутом. Потім Северюхін засміявся.

YouTube-канал FIA транслював церемонію нагородження, проте незабаром відео видалили. Також FIA видалила зі свого сайту всі публікації, пов'язані з підсумками цих змагань.

Северюхін формально виступає на турнірі з італійською ліцензією і за шведську команду Ward Racing через санкції, накладені на Росію. Саме тому в протоколі спортсмена стоїть італійський прапор і на подіумі лунав італійський гімн.

Тим часом Національний італійський автоклуб зажадав позбавити Северюхіна гоночної ліцензії, а шведська команда оголосила про достроковий розрив контракту і перепросила всіх, кого образив або зачепив жест спортсмена.

Додамо, що Северюхін є переможцем першості Росії з картингу 2019 та 2020 років.