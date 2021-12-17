Напередодні ввечері в Парижі відбулася традиційна гала-церемонія Міжнародної федерації автоспорту (FIA), на якій вшановували переможців і призерів чемпіонатів 2021 року під егідою FIA.
Зокрема, провела церемонію вручення нагород за підсумками сезону і Формула-1.
Призи отримали чемпіон Макс Ферстаппен із "Ред Булла"
Порушивши спортивний регламент, відмовився брати участь у церемонії пілот "Мерседеса" Льюїс Гамільтон, який посів друге місце в особистому заліку.
Проігнорував офіційний захід і шеф команди Mercedes AMG Petronas Motorsport Тото Вольфф.
Додамо, що так Вольфф і Гамільтон висловили своє розчарування суддівськими рішеннями Ф-1, які вплинули на підсумки чемпіонату.
Зазначимо, що замість Вольффа нагороду Кубка конструкторів вручили спортивному директору німецької команди Джеймсу Еллісону.
Був відзначений призом і 4-разовий чемпіон Формули-1, представник "Астон Мартіна" Себастьян Феттель – як пілот, який здійснив найбільшу кількість обгонів у сезоні (132).
Інші нагороди ФІА за підсумками сезону:
Особа року: Льюїс Гамільтон.
Найкращий новачок року: Оскар Піастрі (чемпіон Формули-2).
Найкращий пілот Формули-E: Нік де Вріс ("Мерседес").
Найкращий момент сезону: оборона Фернандо Алонсо проти Льюїса Гамільтона на Гран-прі Угорщини.
🏆 #FIAPrizeGiving2021 - The #FIAActionoftheYear award, voted by motor sport fans via social media, celebrates the most spectacular actions from across FIA Championships throughout the year. Thank you for that unforgettable moment @alo_official @F1 🇪🇸 pic.twitter.com/CrZlVq2wEr— FIA (@fia) December 16, 2021