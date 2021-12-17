Фото: twitter.com/fia

Напередодні ввечері в Парижі відбулася традиційна гала-церемонія Міжнародної федерації автоспорту (FIA), на якій вшановували переможців і призерів чемпіонатів 2021 року під егідою FIA.

Зокрема, провела церемонію вручення нагород за підсумками сезону і Формула-1.

Призи отримали чемпіон Макс Ферстаппен із "Ред Булла"

Фото: twitter.com/fia Макс Ферстаппен

та Валттері Боттас із "Мерседеса", який фінішував третім у загальному заліку.

Порушивши спортивний регламент, відмовився брати участь у церемонії пілот "Мерседеса" Льюїс Гамільтон, який посів друге місце в особистому заліку.

Проігнорував офіційний захід і шеф команди Mercedes AMG Petronas Motorsport Тото Вольфф.

Додамо, що так Вольфф і Гамільтон висловили своє розчарування суддівськими рішеннями Ф-1, які вплинули на підсумки чемпіонату.

Зазначимо, що замість Вольффа нагороду Кубка конструкторів вручили спортивному директору німецької команди Джеймсу Еллісону.

Фото: twitter.com/fia Джеймс Еллісон

Зазначимо, найкращою командою сезону "Мерседес" став увосьме поспіль.

Був відзначений призом і 4-разовий чемпіон Формули-1, представник "Астон Мартіна" Себастьян Феттель – як пілот, який здійснив найбільшу кількість обгонів у сезоні (132).

Інші нагороди ФІА за підсумками сезону:

Особа року: Льюїс Гамільтон.

Найкращий новачок року: Оскар Піастрі (чемпіон Формули-2).

Фото: twitter.com/fia Оскар Піастрі

Найкращий пілот Формули-E: Нік де Вріс ("Мерседес").

Фото: twitter.com/fia Нік де Вріс

Найкращий момент сезону: оборона Фернандо Алонсо проти Льюїса Гамільтона на Гран-прі Угорщини.

🏆 #FIAPrizeGiving2021 - The #FIAActionoftheYear award, voted by motor sport fans via social media, celebrates the most spectacular actions from across FIA Championships throughout the year. Thank you for that unforgettable moment @alo_official @F1 🇪🇸 pic.twitter.com/CrZlVq2wEr — FIA (@fia) December 16, 2021

Повний запис церемонії FIA Gala-2021.