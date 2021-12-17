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"Ліверпуль" – перший клуб, який здобув 2000 перемог у чемпіонатах Англії

Мерсисайдці є 19-разовими чемпіонами Англії.

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Фото: EPA/UPG
"Ліверпуль"

У заключному матчі 17-го туру Англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" на "Енфілді" переграв "Ньюкасл" - 3:1 і відновив своє відставання в одне очко від лідера чемпіонату "Манчестера Сіті".

Ця перемога стала 2000-ю для "червоних" у вищому англійському дивізіоні. Таким чином, "Ліверпуль" став першим клубом в історії, який досяг цієї позначки.

Найближчим клубом до мерсисайдців за цим показником є "Арсенал", який має 1927 перемог. До топ-5 також входять земляки "Ліверпуля" з "Евертона" (1872), а також "Манчестер Юнайтед" (1857) та "Астон Вілла" (1675).

Зазначимо, що кілька матчів 17-го туру було перенесено через ковід.

Григорій МухінГригорій Мухін
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