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Напередодні в будівлі міжнародного аеропорту аргентинської столиці відкрили статую легендарного футболіста Дієго Марадони.

Пам'ятник Марадоні в натуральну величину виготовили за допомогою 3D-друку, повідомляє depor.com. Для створення використовували фотографії, зроблені під час виконання національного гімну на "золотому" для Аргентини ЧС-1986 у Мексиці.

За словами голови керуючої компанії Airports Argentina 2000 Едуардо Ернекяна, він сам пропонував Марадоні встановити статую. Футболіст попросив, щоб її встановили саме в аеропорту.

"Ця статуя – просто жест вдячності та пошани великому футболісту, який безмежно потішив аргентинців і любителів футболу з усієї планети”, – заявив Ернекян.

🔟✈️ @aa2000oficial inauguró en el primer piso de la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Ezeiza una estatua tamaño real de Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/nsgKDXahXI — Marca de Gol (@marcadegol) December 15, 2021

Нагадаємо, у річницю смерті Марадони в Неаполі відбулася церемонія відкриття монумента легендарному футболісту. Пам'ятник у натуральну величину встановили перед стадіоном "Наполі". Також Неаполь перейменував стадіон "Сан-Паоло" на честь Марадони.

Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років. Причиною смерті став гострий набряк легенів, спричинений серцевою недостатністю.