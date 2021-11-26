Фото: Tgr Rai

Напередодні в першу річницю смерті Дієго Марадони "Наполі" відкрив пам'ятник великому аргентинцю.

Монумент встановили біля стадіону, який був перейменований на честь легенди клубу.

Марадона виступав за "Наполі" з 1984 до 1991 року. Разом з Azzurri аргентинець виграв два Скудетто та Кубок УЄФА. Дієго Армандо зіграв 257 матчів у футболці "Наполі" та забив 115 голів.

#25novembre 2020, la morte di #Maradona. In tanti lo ricordano con fiori ai piedi della statua del pibe de oro allo stadio napoletano di Fuorigrotta intitolato al campione argentino.@TgrRaiCampania #DiegoArmandoMaradona#IoSeguoTgr pic.twitter.com/qkml70ODGa — Tgr Rai (@TgrRai) November 25, 2021

Марадона помер у віці 60 років від набряку легень, спричинений серцевою недостатністю.

"Наполі" лідирує у чемпіонаті Італії, випереджаючи "Мілан" за додатковими показниками. 28 листопада команда Лучано Спалетті прийме "Лаціо" на стадіоні "Дієго Армандо Марадона".