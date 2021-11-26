Напередодні в першу річницю смерті Дієго Марадони "Наполі" відкрив пам'ятник великому аргентинцю.
Монумент встановили біля стадіону, який був перейменований на честь легенди клубу.
Марадона виступав за "Наполі" з 1984 до 1991 року. Разом з Azzurri аргентинець виграв два Скудетто та Кубок УЄФА. Дієго Армандо зіграв 257 матчів у футболці "Наполі" та забив 115 голів.
#25novembre 2020, la morte di #Maradona. In tanti lo ricordano con fiori ai piedi della statua del pibe de oro allo stadio napoletano di Fuorigrotta intitolato al campione argentino.@TgrRaiCampania #DiegoArmandoMaradona#IoSeguoTgr pic.twitter.com/qkml70ODGa— Tgr Rai (@TgrRai) November 25, 2021
Марадона помер у віці 60 років від набряку легень, спричинений серцевою недостатністю.
"Наполі" лідирує у чемпіонаті Італії, випереджаючи "Мілан" за додатковими показниками. 28 листопада команда Лучано Спалетті прийме "Лаціо" на стадіоні "Дієго Армандо Марадона".