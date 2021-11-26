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"Наполі" відкрив пам'ятник Марадоні на річницю його смерті

Пам'ятник встановили біля стадіону "Дієго Армандо Марадона".

Фото: Tgr Rai

Напередодні в першу річницю смерті Дієго Марадони "Наполі" відкрив пам'ятник великому аргентинцю.

Монумент встановили біля стадіону, який був перейменований на честь легенди клубу.

Марадона виступав за "Наполі" з 1984 до 1991 року. Разом з Azzurri аргентинець виграв два Скудетто та Кубок УЄФА. Дієго Армандо зіграв 257 матчів у футболці "Наполі" та забив 115 голів.

Марадона помер у віці 60 років від набряку легень, спричинений серцевою недостатністю.

"Наполі" лідирує у чемпіонаті Італії, випереджаючи "Мілан" за додатковими показниками. 28 листопада команда Лучано Спалетті прийме "Лаціо" на стадіоні "Дієго Армандо Марадона".

Григорій МухінГригорій Мухін
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