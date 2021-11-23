Марадону поховали без серця через побоювання, що його викрадуть

Чемпіона світу-1986 та колишнього нападника збірної Аргентини Дієго Марадону поховали без серця. Про це повідомляє Mercopress.

Таку інформацію розповів аргентинський невролог та телеведучий Нельсон Кастро. За його словами, медики продовжують вивчати серце Марадони для встановлення повної картини смерті.

"Була група радикальних футбольних фанатів, які представляли клуб "Хімнасія Ла-Плата", яка хотіла здобути серце Дієго. Цього не мало статися. Люди дізналися про наміри фанатів та попередньо витягли серце.

Однією з причин стала необхідність його вивчення. Воно було дуже важливим для визначення причини смерті Марадони", - заявив Кастро під час телешоу, присвяченого майбутнім роковинам смерті футбольної легенди.

За словами лікаря, легендарний футболіст мав залежність до всього того, що його губило.

"У Марадони було напрочуд стійке тіло. Проблема в тому, що він ніколи не хотів повністю одужати від усіх негативних факторів. Серце Дієго було дуже велике і важило півкілограма. Зазвичай серце важить 300 г.

Нехай він і був футболістом, а у них зазвичай серце більше, ніж у інших, тут справа була в іншому. Причина була у серцевій недостатності", - зазначив Кастро.

Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років. Причиною смерті став гострий набряк легень, спричинений серцевою недостатністю. У травні 2021 року звинувачення у ненавмисному вбивстві зірки пред'явили сімом медикам.

Нагадаємо, що суд заборонив кремувати тіло Марадони.