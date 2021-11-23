Хавбек "Ворскли" увійшов до топ-10 гравців європейських чемпіонатів за системою "гол+пас"

Полтавська "Ворскла" після першого кола посідає третє місце турнірної таблиці УПЛ, що стало можливим багато в чому завдяки хавбеку Олів'є Тіллю, чия результативність цього сезону для багатьох стала одкровенням.

24-річний люксембурзький легіонер за системою "гол+пас" має вже 15 очок (8 голів), в середньому набираючи по 1 балу в кожному матчі.

За цим показником Тілль увійшов до списку топ-10 гравців десятки найкращих європейських чемпіонатів.

Люксембуржець з асоціативним для українців новорічними святами ім'ям має у цій номінації зіркове сусідство – Томас Мюллер, Роберт Левандовскі та Артем Дзюба, і посідає у цьому хіт-параді 9-те місце.

А лідирує за системою "гол+пас" Денис Ундав із бельгійського "Юніона" (23), другий – Мохамед Салах із "Ліверпуля" (17), третій – форвард "Реала" Карім Бензема (17).