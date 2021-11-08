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Гравець "Ворскли" назвав гравця "Динамо", який расистськи образив його

Кияни можуть на певний термін втратити Миколу Шапаренка.

Гравець "Ворскли" назвав гравця "Динамо", який расистськи образив його
Боротьба Ранжела і Шапаренка
Фото: ФК "Динамо"

Нападник "Ворскли" Лукас Ранжел заявив, що півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко расистськи висловився щодо нього в матчі 14-го туру УПЛ (2:1).

"Після забитого гола я почув расистські вигуки з лівої трибуни. Після цього я отримав підтримку від гравця "Динамо". Це був номер 14. Він сказав, що йому соромно за цей випадок", - цитує інтерв'ю Ранжела "Великому футболу" xsport.ua.

"Але інший гравець "Динамо", номер 10, сказав мені російською мовою образливе слово "чорний". Під час матчу я нічого не зробив і не відповів на образи, а сфокусувався на грі.

А після матчу підійшов і доповів арбітру. Він підтвердив, що чув расистські вигуки. Сподіваюся на адекватну реакцію", – заявив бразилець.

Григорій МухінГригорій Мухін
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