Українець Фаніян виграв титул інтернаціонального чемпіона IBO

Чинний володар пояса WBO Oriental у першій напівсередній вазі Арам Фаніян (22-1, 4 КО) здобув перемогу на вечорі боксу в Німеччині над німцем Тімо Шварцкопфом (20-5, 12 КО) одноголосним рішенням суддів – 95-93, 96-93, 97-92.

Бій проходив за вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією IBO.

Зазначимо, що Шварцкопф побував у нокдауні у 2-му раунді, а Фаніян – у 8-му.

Додамо, що для 24-річного уродженця Броварів це був перший виїзний поєдинок у кар'єрі.

Нагадаємо, свій останній поєдинок Фаніян провів у Львові, де успішно захистив титул у поєдинку проти узбека Мухаммедсаліма Сотволдіва.