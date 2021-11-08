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Українець Фаніян виграв титул інтернаціонального чемпіона IBO

Арам акумулював уже два чемпіонські пояси.

Українець Фаніян виграв титул інтернаціонального чемпіона IBO
Арам Фаніян
Фото: LuckyPunch

Чинний володар пояса WBO Oriental у першій напівсередній вазі Арам Фаніян (22-1, 4 КО) здобув перемогу на вечорі боксу в Німеччині над німцем Тімо Шварцкопфом (20-5, 12 КО) одноголосним рішенням суддів – 95-93, 96-93, 97-92.

Бій проходив за вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією IBO.

Зазначимо, що Шварцкопф побував у нокдауні у 2-му раунді, а Фаніян – у 8-му.

Додамо, що для 24-річного уродженця Броварів це був перший виїзний поєдинок у кар'єрі.

Нагадаємо, свій останній поєдинок Фаніян провів у Львові, де успішно захистив титул у поєдинку проти узбека Мухаммедсаліма Сотволдіва.

Григорій МухінГригорій Мухін
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