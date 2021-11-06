«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
ЗСУ збільшать число ударних безпілотників "Байрактар"
ЗСУ збільшать число ударних безпілотників "Байрактар"
Росіянин зняв з будівлі торгового центру у Вінниці український державний прапор
Росіянин зняв з будівлі торгового центру у Вінниці український державний прапор
Зеленський здійснив кадрові перестановки у РНБО
Зеленський здійснив кадрові перестановки у РНБО
Екснардеп Звягільський помер від ускладнень ковіду
Екснардеп Звягільський помер від ускладнень ковіду
У Харкові у порушника ПДР вилучили Jaguar
У Харкові у порушника ПДР вилучили Jaguar
З річки Прут на Буковині незаконно видобували корисні копалини
З річки Прут на Буковині незаконно видобували корисні копалини
Звягільський: Не треба вибори проводити в зоні активних бойових дій
Звягільський: Не треба вибори проводити в зоні активних бойових дій
“Дія” переїздить до нового датацентру
“Дія” переїздить до нового датацентру
ГоловнаСпорт

19-річний українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу, подолавши у фіналі 28-річного росіянина Мусаєва

Після перемоги Олександра Хижняка в 2017 році Україна знову має чемпіона світу у боксі.

19-річний українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу, подолавши у фіналі 28-річного росіянина Мусаєва
Юрій Захарєєв
Фото: fbu.org.ua

19-річний українець Юрій Захарєєв здобкув перемогу на чемпіонаті світу з боксу в сербському Белграді у ваговій категорії до 71 кілограма.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

У фіналі чемпіонату Захарєєв здолав 28-річного росіянина Вадима Мусаєва. Судді одноголосно віддали перевагу 19-річному українцю (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). 

"Щойно у Белграді у неймовірному фінальному бою з росіянином Вадимом Мусаєвим 19-річний український боксер Юрій Захарєєв вирвав перемогу одноголосним рішенням суддів (5:0) і, таким чином, завоював золоту медаль Чемпіонату світу з боксу-2021!", - йдеться в повідомленні.

Захареєв – перший українець із 2017 року, який зумів здобути золото чемпіонату світу. Попереднім був Олександр Хижняк.

Нагадаємо, решта українських боксерів не змогли пройти навіть у стадію 1/4 фіналу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також