19-річний українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу, подолавши у фіналі 28-річного росіянина Мусаєва

Після перемоги Олександра Хижняка в 2017 році Україна знову має чемпіона світу у боксі.

19-річний українець Юрій Захарєєв здобкув перемогу на чемпіонаті світу з боксу в сербському Белграді у ваговій категорії до 71 кілограма.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

У фіналі чемпіонату Захарєєв здолав 28-річного росіянина Вадима Мусаєва. Судді одноголосно віддали перевагу 19-річному українцю (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27).

"Щойно у Белграді у неймовірному фінальному бою з росіянином Вадимом Мусаєвим 19-річний український боксер Юрій Захарєєв вирвав перемогу одноголосним рішенням суддів (5:0) і, таким чином, завоював золоту медаль Чемпіонату світу з боксу-2021!", - йдеться в повідомленні.

Захареєв – перший українець із 2017 року, який зумів здобути золото чемпіонату світу. Попереднім був Олександр Хижняк.

Нагадаємо, решта українських боксерів не змогли пройти навіть у стадію 1/4 фіналу.