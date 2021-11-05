На чемпіонаті світу з боксу в Белграді Юрій Захарєєв - єдиний представник України, який дістався медальної зони, - успішно подолав стадію півфіналу.
У ваговій категорії до 71 кг українець упевнено перебоксував представника Азербайджану Сархана Алієва – троє суддів віддали перевагу Юрію з результатом 29:28, двоє – з результатом 30:27.
У фіналі суперником 19-річного українця став грізний росіянин Вадим Мусаєв, якому в півфіналі знадобилося менше ніж пів хвилини, щоб нокаутувати господаря рингу Деяна Тошкича.
AIBA world championships day 5 #boxing— ⚜️ (@HH_boxing) October 29, 2021
KNOCKOUT 💥
Vadim Musaev smokes Dejan Toskic 🇷🇸 inside 20 seconds pic.twitter.com/d0soHwI3Br
Бій пройде 6 листопада.