Фото: ФБУ Юрій Захарєєв

На чемпіонаті світу з боксу в Белграді Юрій Захарєєв - єдиний представник України, який дістався медальної зони, - успішно подолав стадію півфіналу.

У ваговій категорії до 71 кг українець упевнено перебоксував представника Азербайджану Сархана Алієва – троє суддів віддали перевагу Юрію з результатом 29:28, двоє – з результатом 30:27.

У фіналі суперником 19-річного українця став грізний росіянин Вадим Мусаєв, якому в півфіналі знадобилося менше ніж пів хвилини, щоб нокаутувати господаря рингу Деяна Тошкича.

AIBA world championships day 5 #boxing



KNOCKOUT 💥



Vadim Musaev smokes Dejan Toskic 🇷🇸 inside 20 seconds pic.twitter.com/d0soHwI3Br — ⚜️ (@HH_boxing) October 29, 2021

Бій пройде 6 листопада.