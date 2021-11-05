Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"
Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
Помер колишній депутат Георгій Крючков
Помер колишній депутат Георгій Крючков
​В Кривому Розі на хабарництві попались одразу 11 поліцейських
​В Кривому Розі на хабарництві попались одразу 11 поліцейських
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
ГоловнаСпорт

За "золото" чемпіонату світу з боксу українець Захарєєв побореться з росіянином

На українця чекає жорсткий фінальний поєдинок.

Юрій Захарєєв
Фото: ФБУ
Юрій Захарєєв

На чемпіонаті світу з боксу в Белграді Юрій Захарєєв - єдиний представник України, який дістався медальної зони, - успішно подолав стадію півфіналу.

У ваговій категорії до 71 кг українець упевнено перебоксував представника Азербайджану Сархана Алієва – троє суддів віддали перевагу Юрію з результатом 29:28, двоє – з результатом 30:27.

У фіналі суперником 19-річного українця став грізний росіянин Вадим Мусаєв, якому в півфіналі знадобилося менше ніж пів хвилини, щоб нокаутувати господаря рингу Деяна Тошкича.

Бій пройде 6 листопада.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також