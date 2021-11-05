Іммобіле став найкращим бомбардиром в історії "Лаціо"

Фото: EPA/UPG Сonduttore, у сенсі диригент

У Лізі Європи "Лаціо" та "Марсель" запекло борються за друге місце у групі Е.

Напередодні очна зустріч клубів у Франції завершилася нічиєю – 2:2. Другий гол гостей на рахунку їхнього капітана Чіро Іммобіле.

Таким чином, 31-річний чемпіон Європи-2020 став найкращим бомбардиром в історії "Лаціо" - 160 голів, і він обійшов Сільвіо Піолу.

160 - Ciro #Immobile (160) è il miglior marcatore nella storia della Lazio in tutte le competizioni, superato Silvio Piola (159). Aquila.#MarsigliaLazio #UEL pic.twitter.com/CftYv9N4oD — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 4, 2021

Зазначимо, що Піолі знадобилося 243 матчі, щоб забити 159 голів, а Іммобіле - 233.

Огляд матчу "Марсель" - "Лаціо".