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Іммобіле став найкращим бомбардиром в історії "Лаціо"

Чіро забив свій 160-й гол за Biancazzurri.

Сonduttore, у сенсі диригент
Фото: EPA/UPG
Сonduttore, у сенсі диригент

У Лізі Європи "Лаціо" та "Марсель" запекло борються за друге місце у групі Е.

Напередодні очна зустріч клубів у Франції завершилася нічиєю – 2:2. Другий гол гостей на рахунку їхнього капітана Чіро Іммобіле.

Таким чином, 31-річний чемпіон Європи-2020 став найкращим бомбардиром в історії "Лаціо" - 160 голів, і він обійшов Сільвіо Піолу.

Зазначимо, що Піолі знадобилося 243 матчі, щоб забити 159 голів, а Іммобіле - 233.

Огляд матчу "Марсель" - "Лаціо".

Григорій МухінГригорій Мухін
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