Іммобіле став найкращим бомбардиром в історії "Лаціо"

У Лізі Європи "Лаціо" та "Марсель" запекло борються за друге місце у групі Е.
Напередодні очна зустріч клубів у Франції завершилася нічиєю – 2:2. Другий гол гостей на рахунку їхнього капітана Чіро Іммобіле.
Таким чином, 31-річний чемпіон Європи-2020 став найкращим бомбардиром в історії "Лаціо" - 160 голів, і він обійшов Сільвіо Піолу.
160 - Ciro #Immobile (160) è il miglior marcatore nella storia della Lazio in tutte le competizioni, superato Silvio Piola (159). Aquila.#MarsigliaLazio #UEL pic.twitter.com/CftYv9N4oD— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 4, 2021
Зазначимо, що Піолі знадобилося 243 матчі, щоб забити 159 голів, а Іммобіле - 233.