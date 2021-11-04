"Шахтар" забив 5000-й гол у своїй історії

Фото: EPA/UPG Фернандо (№99)

У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів українському клубу нарешті вдалося взломати ворота суперника.

Це сталося у матчі "Реал" – "Шахтар" (2:1). Автором цього голу став Фернандо.

Як виявилося, бразилець одночасно став і автором ювілейного 5000-го голу "Шахтаря" у його багатій історії.

Загалом у чемпіонатах СРСР та України "Шахтар" забив 3 835 голів, у національних Кубках – 728, у Суперкубку – 36 та у єврокубках – 401, повідомляє пресслужба "гірників".