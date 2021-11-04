«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
Безпековий екватор Зеленського
Безпековий екватор Зеленського
Президент Грузії: Саакашвілі не буде помилуваний
Президент Грузії: Саакашвілі не буде помилуваний
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
ГоловнаСпорт

"Шахтар" забив 5000-й гол у своїй історії

Автором суперювілейного гола став Фернандо.

Фернандо (№99)
Фото: EPA/UPG
Фернандо (№99)

У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів українському клубу нарешті вдалося взломати ворота суперника.

Це сталося у матчі "Реал" – "Шахтар" (2:1). Автором цього голу став Фернандо.

Як виявилося, бразилець одночасно став і автором ювілейного 5000-го голу "Шахтаря" у його багатій історії.

Загалом у чемпіонатах СРСР та України "Шахтар" забив 3 835 голів, у національних Кубках – 728, у Суперкубку – 36 та у єврокубках – 401, повідомляє пресслужба "гірників".

Відзначимо, що "Реал" в цьому ж матчі забив свій 1000-й гол у Лізі чемпіонів.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також