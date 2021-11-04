"Шахтар" забив 5000-й гол у своїй історії

У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів українському клубу нарешті вдалося взломати ворота суперника.
Це сталося у матчі "Реал" – "Шахтар" (2:1). Автором цього голу став Фернандо.
Як виявилося, бразилець одночасно став і автором ювілейного 5000-го голу "Шахтаря" у його багатій історії.
Загалом у чемпіонатах СРСР та України "Шахтар" забив 3 835 голів, у національних Кубках – 728, у Суперкубку – 36 та у єврокубках – 401, повідомляє пресслужба "гірників"."Реал" в цьому ж матчі забив свій 1000-й гол у Лізі чемпіонів.