Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"

Офіційним транслятором матчів ЛЧ в Україні є платформа MEGOGO.

Київське "Динамо" в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів мінімально поступилося "Барселоні" (0:1).

Незважаючи на те, що офіційним транслятором матчів ЛЧ в Україні є платформа MEGOGO, подивитись гру несподівано отримали всі охочі, оскільки депутатка "Слуги народу" Ірина Борзова провела трансляцію обох таймів зустрічі на особистій сторінці у Facebook, повідомляє xsport.ua.

Стрим присутньої на грі чиновниці переглянули понад 34 тисячі людей.

Відповідні публікації у її профілі вже стерті. Однак у діях депутата однаково є склад злочину, передбаченого ст. 176 ККУ – порушення авторських прав.

Якщо медіасервіс MEGOGO вирішить подати заяву до поліції, Борзовій може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.