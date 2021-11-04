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Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"

Офіційним транслятором матчів ЛЧ в Україні є платформа MEGOGO.

Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"
Ірина Борзова
Фото: regionews.ua

Київське "Динамо" в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів мінімально поступилося "Барселоні" (0:1).

Незважаючи на те, що офіційним транслятором матчів ЛЧ в Україні є платформа MEGOGO, подивитись гру несподівано отримали всі охочі, оскільки депутатка "Слуги народу" Ірина Борзова провела трансляцію обох таймів зустрічі на особистій сторінці у Facebook, повідомляє xsport.ua.

Стрим присутньої на грі чиновниці переглянули понад 34 тисячі людей.

Відповідні публікації у її профілі вже стерті. Однак у діях депутата однаково є склад злочину, передбаченого ст. 176 ККУ – порушення авторських прав.

Якщо медіасервіс MEGOGO вирішить подати заяву до поліції, Борзовій може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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