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У чемпіонаті Японії футболіст дав уроки акторської майстерності, симулювавши удар суперника

Рефері не купився на маневр Веллінгтона Сілви.

У чемпіонаті Японії футболіст дав уроки акторської майстерності, симулювавши удар суперника
Веллінгтон Сілва (ліворуч)
Фото: EPA/UPG

У матчі 34-го туру чемпіонату Японії "Йокогама Марінос" - "Гамба Осака" (0:1) наприкінці зустрічі стався забавний інцидент, учасниками якого стали бразильський легіонер гостей Веллінгтон Сілва та гравець господарів Дайзен Маеде.

Останній вкидав м'яч із ауту, коли до нього впритул підійшов Сілва. У спробі завадити ввести м'яч з ауту бразилець штовхнув суперника головою у лікоть.

Найкумедніше сталося за мить - бразилець а-ля Неймар впав на газон і почав корчитися від нібито неймовірного болю.

Рефері не повівся на провокацію Сілви і виписав йому "гірчичник" за симуляцію.

"Йокогама Марінос" після цього матчу залишається на другому місці в турнірній таблиці, "Гамба Осака" займає 13-й рядок.

Григорій МухінГригорій Мухін
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