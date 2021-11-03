"Баварія" повторила рекорд ПСЖ у Лізі чемпіонів

Напередодні в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів на "Альянц Арені" у присутності 50 тис. глядачів "Баварія" обіграла "Бенфіку" – 5:2 - і гарантувала собі вихід у плей-оф турніру.
Зазначимо, що середня результативність мюнхенців становить понад 4 голи за матч – в активі підлеглих Юліана Нагельсманна вже 17 голів, 5 з яких припадають на "Динамо" (5:0).
За показником голів, забитих у перших чотирьох матчах групового етапу ЛЧ, "Баварія" повторила рекорд ПСЖ, установлений парижанами в сезоні-2017/18.
17 - Mit 17 Toren in den ersten vier Spielen einer Champions-League-Saison hat Bayern den Rekord von Paris St. Germain aus der Saison 2017/18 eingestellt. Torejagd. #FCBSLB pic.twitter.com/DErPIdbjlr— OptaFranz (@OptaFranz) November 2, 2021