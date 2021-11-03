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"Баварія" повторила рекорд ПСЖ у Лізі чемпіонів

Мюнхенці знову здобули велику перемогу в ЛЧ.

"Баварія" повторила рекорд ПСЖ у Лізі чемпіонів
"Баварія"
Фото: EPA/UPG

Напередодні в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів на "Альянц Арені" у присутності 50 тис. глядачів "Баварія" обіграла "Бенфіку" – 5:2 - і гарантувала собі вихід у плей-оф турніру.

Зазначимо, що середня результативність мюнхенців становить понад 4 голи за матч – в активі підлеглих Юліана Нагельсманна вже 17 голів, 5 з яких припадають на "Динамо" (5:0).

За показником голів, забитих у перших чотирьох матчах групового етапу ЛЧ, "Баварія" повторила рекорд ПСЖ, установлений парижанами в сезоні-2017/18.

Григорій МухінГригорій Мухін
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