"Баварія" повторила рекорд ПСЖ у Лізі чемпіонів

Мюнхенці знову здобули велику перемогу в ЛЧ.

Напередодні в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів на "Альянц Арені" у присутності 50 тис. глядачів "Баварія" обіграла "Бенфіку" – 5:2 - і гарантувала собі вихід у плей-оф турніру.

Зазначимо, що середня результативність мюнхенців становить понад 4 голи за матч – в активі підлеглих Юліана Нагельсманна вже 17 голів, 5 з яких припадають на "Динамо" (5:0).

За показником голів, забитих у перших чотирьох матчах групового етапу ЛЧ, "Баварія" повторила рекорд ПСЖ, установлений парижанами в сезоні-2017/18.