Хокеїсти "Едмонтона" та "Сіетла" в одному з епізодів не змогли продовжити гру.

У черговому матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги між командами "Едмонтон Ойлерз" та "Сіетл Кракен" стався дивовижний епізод.

На 9-й хвилині матчу у боротьбі на "п'ятачку" форвард "Едмонтона" Райан Ньюджент-Гопкінс зачепився шнурками на своїх ковзанах за ігрове взуття захисника "Сіетла" Вінса Данна.

Судді зустрічі навіть довелося зупинити гру, щоб допомогти хокеїстам розчепитися.

Додамо, що поєдинок арені "Роджерс Плейс" завершився перемогою "Ойлерз" – 5:2.