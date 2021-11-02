Куман не хоче йти на поступки "Барселоні" в компенсації за розірвання контракту

Клуб пропонує 8 млн євро. Куман наполягає на виплаті повної вартості компенсації, прописаної в контракті – 12 млн.

"Барселона" не може домовитися зі своїм колишнім тренером Рональдом Куманом щодо суми відступних за достроковий розрив контракту, повідомляє Mundo Deportivo.

За даними джерела, клуб пропонує 8 млн євро. Куман наполягає на виплаті повної вартості компенсації, прописаної в контракті – 12 млн. Також зазначено, що "Барселона" ще не розплатилася з іншим своїм колишнім тренером Кіке Сетьєном.

58-річного Кумана звільнили 27 жовтня після поразки від "Райо Вальєкано" (0:1) у матчі 11-го туру Ла Ліги. На посаду головного тренера "Барси" його призначили 19 серпня 2020 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок Іспанії в сезоні-2020/21.

В. о. головного тренера призначили Серхі Бархуана. "Барселона" набрала 16 очок і посідає дев'яте місце в чемпіонаті Іспанії.