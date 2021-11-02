Перший рівненський "олігарх" Валерій Коротков помер у Африці від невідомої хвороби
Перший рівненський "олігарх" Валерій Коротков помер у Африці від невідомої хвороби
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Арахамія: Рада розгляне "блок кадрових питань"
Арахамія: Рада розгляне "блок кадрових питань"
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Чернишова готуються призначити віцепремʼєр-міністром, – джерела
Чернишова готуються призначити віцепремʼєр-міністром, – джерела
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка
У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка
ГоловнаСпорт

Куман не хоче йти на поступки "Барселоні" в компенсації за розірвання контракту

Клуб пропонує 8 млн євро. Куман наполягає на виплаті повної вартості компенсації, прописаної в контракті – 12 млн.

Куман не хоче йти на поступки "Барселоні" в компенсації за розірвання контракту
Рональд Куман
Фото: EPA/UPG

"Барселона" не може домовитися зі своїм колишнім тренером Рональдом Куманом щодо суми відступних за достроковий розрив контракту, повідомляє Mundo Deportivo.

За даними джерела, клуб пропонує 8 млн євро. Куман наполягає на виплаті повної вартості компенсації, прописаної в контракті – 12 млн. Також зазначено, що "Барселона" ще не розплатилася з іншим своїм колишнім тренером Кіке Сетьєном.

58-річного Кумана звільнили 27 жовтня після поразки від "Райо Вальєкано" (0:1) у матчі 11-го туру Ла Ліги. На посаду головного тренера "Барси" його призначили 19 серпня 2020 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок Іспанії в сезоні-2020/21.

В. о. головного тренера призначили Серхі Бархуана. "Барселона" набрала 16 очок і посідає дев'яте місце в чемпіонаті Іспанії.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також