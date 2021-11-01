Тимощук вивіз контрабандою до Росії ікон на €10 млн, - колишня дружина футболіста

Колишня дружина футболіста "Шахтаря" та збірної України Анатолія Тимощука Надія Навроцька розповіла, що її ексчоловік вивіз з України до Росії цінні ікони, причому зробив це незаконно. За її словами, він не планує повертатися в Україну.

"[Тимощук] зайнявся контрабандою в особливо великому розмірі - близько 10 мільйонів євро. Тимощук вивіз ікони до Росії. Він колись розповідав, що це українське надбання і таке інше. Але вивіз їх до Росії, і вони перебувають у підвалі його квартири на Крестовському острові", - цитує Навроцьку sportarena.com.

"А з Донецька Тимощук теж вивіз через свої зв'язки наше майно, все, що міг, до Росії. А чому б і ні? У перші роки війни Тимощук одержав навіть якусь грамоту від керівництва [так званої] ДНР.

Тому я переконана, що з Росії Тимощук не збирається взагалі ніколи повертатися до України", - зазначила Навроцька.

42-річний Тимощук в Україні виступав за "Волинь" і "Шахтар". Залишив донецький клуб у 2007 році.

За кордоном грав за "Зеніт", "Баварію" та "Кайрат".

Є рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України – 144.

Наразі працює асистентом головного тренера "Зеніту".

Раніше Навроцька звинуватила Тимощука в несплаті аліментів і шахрайстві.