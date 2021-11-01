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В Англійській прем'єр-лізі звільнили другого за останні два тижні головного тренера

Жертвою результатів "Тоттенгема" став Нуну Ешпіріту Санту.

В Англійській прем'єр-лізі звільнили другого за останні два тижні головного тренера
Нуну Ешпіріту Санту
Фото: EPA/UPG

Боси "Тоттенгема" не пробачили Нуну Ешпіріту Санту великої домашньої поразки "Манчестеру Юнайтед" у рамках 10-го туру АПЛ – 0:3.

47-річного португальського фахівця звільнено з посади головного тренера, повідомляє пресслужба лондонського клубу. Разом з ним іде весь штаб.

Нуну очолив "Тоттенгем" лише у червні, в останніх чотирьох матчах лондонці програли тричі. У турнірній таблиці АПЛ "Тоттенгем" набрав 15 очок і йде 8-м.

Нагадаємо, 19 жовтня нові господарі "Ньюкасла" звільнили Стіва Брюса з посади головного тренера.

Огляд матчу "Тоттенгем" - МЮ.

Григорій МухінГригорій Мухін
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