Президент "Барселони" назвав два англійські клуби справжніми засновниками Суперліги

Два антагоністи - "Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед" - виступили в єдиній зв'язці.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що ініціатива створення Суперліги належить "Ліверпулю" і "Манчестеру Юнайтед".

"Справжніми засновниками Суперліги були "Ліверпуль" і "Юнайтед". УЄФА вдався до погроз і демагогії. Клуби досі не виплатили компенсацію за вихід із проєкту.

Проєкт Суперліги живий. Це будуть найпривабливіші змагання у світі, на засадах меритократії і згуртованості", - цитує Лапорту La Vanguardia.

"УЄФА погрожував нам штрафами і виключенням з Ліги чемпіонів. Час довів нашу правоту. Тепер вони закрили дисциплінарну справу і зареєстрували нас на ЛЧ.

Англійські клуби були головною рушійною силою змагань, але вони злякалися під тиском з боку УЄФА. Думаю, зараз вони шкодують, що вийшли з Суперліги, бачачи, як УЄФА відкликав свої погрози", - зазначив президент "Барси".

У квітні європейський футбол пережив один з найгучніших скандалів у своїй історії, коли 12 клубів, включаючи всю "велику шістку" Англійської прем'єр-ліги, оголосили про вступ у Суперлігу.

Однак клуби АПЛ першими ж і вийшли з цього проєкту, тоді як "Барселона", "Реал" і "Ювентус" досі відмовляються миритися з УЄФА.