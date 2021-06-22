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Збірна Росії на 50% поліпшила шанси України вийти в 1/8 фіналу Євро-2020

Навіть допомога арбітра, який призначив у ворота данців спірне пенальті, не вберегла збірну Росію від великого програшу - 1:4.

Збірна Данії
Фото: EPA/UPG
Збірна Данії

Матчами Бельгія - Фінляндія і Данія - Росія завершився груповий етап Євро-2020 для команд групи В.

Прямою зацікавленою стороною боротьби в цій підгрупи після поразки від Австрії (0:1) була збірна України.

І результати поєдинків порадували вболівальників української команди.

Підлеглі Станіслава Черчесова продовжили свій невиразний виступ на турнірі. Навіть допомога арбітра зустрічі француза Клемана Тюрпена, який призначив у ворота данців спірне пенальті, не вберегла збірну Росію від великого програшу - 1:4.

Зі свого боку перша команда світового рейтингу збірна Бельгії в другому таймі переломила опір фінів - 2:0.

Тож в активі "червоних дияволів" три перемоги.

Інші три команди набрали по три очки.

За особистими зустрічами друге місце зайняли данці. Замкнула квартет В збірна Росії. А от третє місце зайняли фіни, при цьому різниця м'ячів у скандинавів -2, що дає перевагу збірній України, у якої різниця м'ячів, нагадаємо, -1.

Огляд матчу Данія - Росія.

Огляд матчу Бельгія - Фінляндія.

Одну команду в боротьбі за плей-оф команда Андрія Шевченка вже обійшла. Залишилося пройти ще одну.

Сьогодні матчами Хорватія - Шотландія і Англія - Чехія завершується груповий етап групи D.

Уболіваємо за нічию хорватів і шотландців, у яких в активі по очку.

Додамо, що в групі А третє місце посіла команда Швейцарії, яка набрала чотири очки і вже пройшла в плей-оф.

Треті місця в групах Євро-2020 онлайн

Учасники 1/8 фіналу

Уже відомі дві пари 1/8 фіналу:

  • Уельс - Данія (26 червня, 19:00, Амстердам)
  • Італія - Австрія (26 червня, 22:00, Лондон)
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