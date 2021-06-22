Матчами Бельгія - Фінляндія і Данія - Росія завершився груповий етап Євро-2020 для команд групи В.
Прямою зацікавленою стороною боротьби в цій підгрупи після поразки від Австрії (0:1) була збірна України.
І результати поєдинків порадували вболівальників української команди.
Підлеглі Станіслава Черчесова продовжили свій невиразний виступ на турнірі. Навіть допомога арбітра зустрічі француза Клемана Тюрпена, який призначив у ворота данців спірне пенальті, не вберегла збірну Росію від великого програшу - 1:4.
Зі свого боку перша команда світового рейтингу збірна Бельгії в другому таймі переломила опір фінів - 2:0.
Тож в активі "червоних дияволів" три перемоги.
Інші три команди набрали по три очки.
За особистими зустрічами друге місце зайняли данці. Замкнула квартет В збірна Росії. А от третє місце зайняли фіни, при цьому різниця м'ячів у скандинавів -2, що дає перевагу збірній України, у якої різниця м'ячів, нагадаємо, -1.
Огляд матчу Бельгія - Фінляндія.
Одну команду в боротьбі за плей-оф команда Андрія Шевченка вже обійшла. Залишилося пройти ще одну.
Сьогодні матчами Хорватія - Шотландія і Англія - Чехія завершується груповий етап групи D.
Уболіваємо за нічию хорватів і шотландців, у яких в активі по очку.
Додамо, що в групі А третє місце посіла команда Швейцарії, яка набрала чотири очки і вже пройшла в плей-оф.
Треті місця в групах Євро-2020 онлайн
ℹ️ Третьи места в группах #ЕВРО2020 прямо сейчас 👇 pic.twitter.com/XPEpcIJCMM— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 21, 2021
Учасники 1/8 фіналу
ℹ️ Участники 1/8 финала #ЕВРО2020:— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 21, 2021
🇮🇹 Италия ✅
🏴 Уэльс ✅
🇨🇭 Швейцария ✅
🇧🇪 Бельгия ✅
🇩🇰 Дания ✅
🇳🇱 Нидерланды ✅
🇦🇹 Австрия ✅
🇨🇿 Чехия ✅
🏴 Англия ✅
🇸🇪 Швеция ✅
🇫🇷 Франция ✅
Кому достанутся 5 оставшихся мест? 🤔 pic.twitter.com/xsCaQCdPii
Уже відомі дві пари 1/8 фіналу:
- Уельс - Данія (26 червня, 19:00, Амстердам)
- Італія - Австрія (26 червня, 22:00, Лондон)