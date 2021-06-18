Фото: twitter Збірна Нідерландів

У заключному матчі другого туру в групі С Євро-2020 збірна Нідерландів в Амстердамі приймала лідера квартету - команду Австрії.

Підопічні Франка де Бура досить потужно провели матч, забивши супернику два безвідповідні голи.

На 11-й хвилині Мемфіс Депай заробив пенальті і сам же його реалізував - 1:0.

А на 67-й хвилині голландці втекли в контратаку і Дензел Думфріс, як і чотирма днями раніше в протистоянні зі збірною України, встановив остаточний рахунок в матчі - 2:0.

Що стосується наступного суперника нашої команди на Євро-2020, то австрійці, за відсутності дискваліфікованого на один матч Марко Арнаутович, в атаці гольових моментів не створили.

Однак було видно, що потенціал команди Франко Фода попереду є. І з виходом на поле Арнаутовича захисникам збірної України доведеться потрудитися.

Перед заключним туром у групі С голландці застовпили за собою перше місце. При цьому, обігравши австрійців в 2 м'ячі, підняли нашу команду на друге місце.

У понеділок, 21 червня, в очному протистоянні збірні Австрії та України розподілять між собою друге-третє місце в квартеті С. Початок поєдинку - о 19:00.

Нас влаштовує нічия.

Огляд матчу Нідерланди - Австрія.