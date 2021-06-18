Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
"Нуль українців": у "Нафтогазі" назвали число клієнтів, які отримають газ майже по 12 гривень
"Нуль українців": у "Нафтогазі" назвали число клієнтів, які отримають газ майже по 12 гривень
В Австралії після повені павуки утворили величезний кокон, щоб піднятися вище від землі
В Австралії після повені павуки утворили величезний кокон, щоб піднятися вище від землі
Євро-2020: Україна перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1 (оновлено)
Євро-2020: Україна перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1 (оновлено)
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
УЄФА дискваліфікував лідера суперника збірної України по Євро-2020 за етнічні образи
УЄФА дискваліфікував лідера суперника збірної України по Євро-2020 за етнічні образи
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ за місячним тарифом майже до 12 гривень
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ за місячним тарифом майже до 12 гривень
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
ГоловнаСпорт

Нідерланди гарантували собі перше місце і вивели Україну на друге місце в групі С

Голландці обіграли австрійців - 2:0.

Збірна Нідерландів
Фото: twitter
Збірна Нідерландів

У заключному матчі другого туру в групі С Євро-2020 збірна Нідерландів в Амстердамі приймала лідера квартету - команду Австрії.

Підопічні Франка де Бура досить потужно провели матч, забивши супернику два безвідповідні голи.

На 11-й хвилині Мемфіс Депай заробив пенальті і сам же його реалізував - 1:0.

А на 67-й хвилині голландці втекли в контратаку і Дензел Думфріс, як і чотирма днями раніше в протистоянні зі збірною України, встановив остаточний рахунок в матчі - 2:0.

Що стосується наступного суперника нашої команди на Євро-2020, то австрійці, за відсутності дискваліфікованого на один матч Марко Арнаутович, в атаці гольових моментів не створили.

Однак було видно, що потенціал команди Франко Фода попереду є. І з виходом на поле Арнаутовича захисникам збірної України доведеться потрудитися.

Перед заключним туром у групі С голландці застовпили за собою перше місце. При цьому, обігравши австрійців в 2 м'ячі, підняли нашу команду на друге місце.

У понеділок, 21 червня, в очному протистоянні збірні Австрії та України розподілять між собою друге-третє місце в квартеті С. Початок поєдинку - о 19:00.

Нас влаштовує нічия.

Огляд матчу Нідерланди - Австрія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також