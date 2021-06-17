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Кабмін виділив 100 млн гривень на будівництво стадіону для клубу Української прем'єр-ліги

У Рівному збудують новий стадіон.

Фото: facebook.com/veres.club
Кабінет Міністрів України виділив 100 млн гривень на стадіон "Авангард" у місті Рівному, повідомляє facebook клубу Української прем'єр-ліги "Верес".

"Стадіон "Авангард" отримав 100 млн гривень субвенції з державного бюджету! Таке рішення було ухвалено сьогодні Кабінетом Міністрів України.

Чекаємо на матчі УПЛ у Рівному вже у 2022 році", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/veres.club

Раніше керівництво Народного клубу розраховувало, що реконструкція арени завершиться взимку-навесні 2022 року і команда завершить сезон-2021/22 в рідному місті.

"Верес" на новий сезон як домашню заявив одразу три арени: у Луцьку стадіон "Авангард", у Тернополі міський стадіон імені Романа Шухевича і, власне, арену "Авангард" у Рівному.

Нагадаємо, команда Юрія Вірта виграла чемпіонат Першої ліги і готується до УПЛ.

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