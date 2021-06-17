Матчами в групі А стартував другий тур Євро-2020.
Зокрема, в Римі збірна Італії приймала швейцарців і, як і п'ять днів тому там само, на "Стадіо Олімпіко" проти команди Туреччини, домоглася великої перемоги - 3:0.
Дублем відзначився Мануель Локателлі (26, 52), поставив жирну крапку в матчі на передостанній хвилині основного часу Чіро Іммобіле.
Отже, підопічні Роберто Манчіні стали першими учасниками 1/8 фіналу, тому що нижче за друге місце у своїй групі вони не опустяться.
Хто займе перше місце у квартеті А, визначить очна дуель Уельсу й Італії.
Валлійці у своєму матчі другого туру обіграли турецьку збірну (2:0) і з чотирма очками займають друге місце.
Швейцарці набрали 1 очко, турки на чемпіонаті поки що без очок.
🇮🇹 Италия первой гарантировала себе место в плей-офф #ЕВРО2020 👏 pic.twitter.com/nVeZFDBEx4— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 16, 2021
Огляд матчу Італія - Швейцарія.