Матчами в групі А стартував другий тур Євро-2020.

Зокрема, в Римі збірна Італії приймала швейцарців і, як і п'ять днів тому там само, на "Стадіо Олімпіко" проти команди Туреччини, домоглася великої перемоги - 3:0.

Дублем відзначився Мануель Локателлі (26, 52), поставив жирну крапку в матчі на передостанній хвилині основного часу Чіро Іммобіле.

Отже, підопічні Роберто Манчіні стали першими учасниками 1/8 фіналу, тому що нижче за друге місце у своїй групі вони не опустяться.

Хто займе перше місце у квартеті А, визначить очна дуель Уельсу й Італії.

Валлійці у своєму матчі другого туру обіграли турецьку збірну (2:0) і з чотирма очками займають друге місце.

Швейцарці набрали 1 очко, турки на чемпіонаті поки що без очок.

Огляд матчу Італія - Швейцарія.

Огляд матчу Туреччина - Уельс.