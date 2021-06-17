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Визначився перший учасник 1/8 фіналу Євро-2020

"Скуадра Адзурра" першою вийшла в плей-оф.

Визначився перший учасник 1/8 фіналу Євро-2020
Не переймайся. Чіро Іммобіле втішає Граніту Джаку
Фото: EPA/UPG

Матчами в групі А стартував другий тур Євро-2020.

Зокрема, в Римі збірна Італії приймала швейцарців і, як і п'ять днів тому там само, на "Стадіо Олімпіко" проти команди Туреччини, домоглася великої перемоги - 3:0.

Дублем відзначився Мануель Локателлі (26, 52), поставив жирну крапку в матчі на передостанній хвилині основного часу Чіро Іммобіле.

Отже, підопічні Роберто Манчіні стали першими учасниками 1/8 фіналу, тому що нижче за друге місце у своїй групі вони не опустяться.

Хто займе перше місце у квартеті А, визначить очна дуель Уельсу й Італії.

Валлійці у своєму матчі другого туру обіграли турецьку збірну (2:0) і з чотирма очками займають друге місце.

Швейцарці набрали 1 очко, турки на чемпіонаті поки що без очок.

Огляд матчу Італія - Швейцарія.

Огляд матчу Туреччина - Уельс.

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