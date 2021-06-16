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Роналду побив рекорд Шевченка на чемпіонатах Європи

Кріштіану став найстаршим автором дубля.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

У стартовому матчі групи F португальці в Будапешті обіграли господарів - 3:0, причому дублем відзначився капітан Seleção das Quinas Кріштіану Роналду.

Таким чином, CR7 став найстаршим автором дубля на чемпіонатах Європи. На день матчу з угорцями Кріштіану виповнилося 36 років і 130 днів.

Раніше рекорд належав колишньому футболістові "Мілана", нинішньому наставникові збірної України Андрію Шевченку. На момент дубля в грі зі Швецією на Євро-2012 Шевченку було 35 років і 256 днів.

Нагадаємо, напередодні збірна Португалії з перемоги розпочала захист свого континентального чемпіонства.

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