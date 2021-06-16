Роналду побив рекорд Шевченка на чемпіонатах Європи

У стартовому матчі групи F португальці в Будапешті обіграли господарів - 3:0, причому дублем відзначився капітан Seleção das Quinas Кріштіану Роналду.
Таким чином, CR7 став найстаршим автором дубля на чемпіонатах Європи. На день матчу з угорцями Кріштіану виповнилося 36 років і 130 днів.
Раніше рекорд належав колишньому футболістові "Мілана", нинішньому наставникові збірної України Андрію Шевченку. На момент дубля в грі зі Швецією на Євро-2012 Шевченку було 35 років і 256 днів.
Нагадаємо, напередодні збірна Португалії з перемоги розпочала захист свого континентального чемпіонства.
36y 130d - Cristiano Ronaldo has become the oldest player to score 2+ goals in a European Championship match, taking the record from Andriy Shevchenko, who was 35y 256d when he scored a brace against Sweden for Ukraine in 2012. Endurance. #EURO2020 pic.twitter.com/Q9uIntM8Br— OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2021