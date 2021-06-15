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Елегантний гол Мессі зі штрафного не допоміг Аргентині обіграти Чилі на Копа Америка-2021

Лео забив 73-й гол за збірну.

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі

У своєму стартовому матчі на Копа Америка-2021 збірна Аргентини зустрічалася з командою Чилі.

Матч з неоднозначним суддівством завершився нічиєю - 1:1.

Відкрили рахунок аргентинці. На 33-й хвилині Ліонель Мессі як рукою поклав м'яч під поперечину зі штрафного - 1:0.

Зрівняли рахунок чилійці в другому таймі, коли рефері за підказкою VAR призначив суперечливий 11-метровий. Артуро Відаль своїм шансом не скористався, але Едуардо Варгас на добиванні підчистив огріх напарника - 1:1.

Також аргентинці і чилійці в групі A зіграють з Парагваєм, Болівією і Уругваєм.

Копа Америка-2021 проходить з 13 червня по 10 липня в Бразилії. Турнір приймають Бразиліа, Куяба, Гояна і Ріо-де-Жанейро.

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