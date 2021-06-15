У своєму стартовому матчі на Копа Америка-2021 збірна Аргентини зустрічалася з командою Чилі.
Матч з неоднозначним суддівством завершився нічиєю - 1:1.
Відкрили рахунок аргентинці. На 33-й хвилині Ліонель Мессі як рукою поклав м'яч під поперечину зі штрафного - 1:0.
#CopaAmérica 🏆— Copa América (@CopaAmerica) June 14, 2021
⚽️ ¡Tremendo Messi! El capitán de @Argentina metió un golazo ante Chile 👏🏼👏🏼
🇦🇷 Argentina 🆚 Chile 🇨🇱#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/kvViiLcoam
Зрівняли рахунок чилійці в другому таймі, коли рефері за підказкою VAR призначив суперечливий 11-метровий. Артуро Відаль своїм шансом не скористався, але Едуардо Варгас на добиванні підчистив огріх напарника - 1:1.
Також аргентинці і чилійці в групі A зіграють з Парагваєм, Болівією і Уругваєм.
Копа Америка-2021 проходить з 13 червня по 10 липня в Бразилії. Турнір приймають Бразиліа, Куяба, Гояна і Ріо-де-Жанейро.