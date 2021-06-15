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Клуб Української прем'єр-ліги може відмовитися від участі в чемпіонаті

Власник "Олімпіка" ще не визначився з майбутнім клубу.

Клуб Української прем'єр-ліги може відмовитися від участі в чемпіонаті
Владислав Гельзін
Фото: olimpik.com.ua

Президент донецького "Олімпіка" Владислав Гельзін розповів, коли клуб визначиться зі своїм майбутнім в Українській прем'єр-лізі.

"Завтра ми плануємо провести нараду з цього питання, після якого з'явиться визначеність.

Дедлайн по термінах? Звичайно, він у нас є. Тому що 20 червня команді потрібно буде вийти з відпустки і готуватися до початку нового чемпіонату", - цитує Гельзіна Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, що раніше Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ прийняв рішення дискваліфікувати президента "Олімпіка" на 5 років: йому заборонено займатися будь-якою футбольною діяльністю.

Також Гельзіна оштрафовано на 250 тисяч гривень за його дії під час і після матчу УПЛ з "Шахтарем" (0:1). Власника донецького клубу звинуватили в тому, що він вривався в суддівську, а після гри виступив в прямому ефірі і використовував нецензурну лексику на адресу голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Додамо, що "Олімпік" зайняв передостаннє, 13-те місце в турнірній таблиці чемпіонату.

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