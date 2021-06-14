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Побито світовий рекорд у плаванні на 100 метрів на спині

Кейлі Маккеон - володарка нового світового досягнення.

Побито світовий рекорд у плаванні на 100 метрів на спині
Кейлі Маккеон
Фото: EPA/UPG

19-річна австралійська плавчиня Кейлі Маккеон з результатом 57,45 секунди встановила світовий рекорд у плаванні на дистанції 100 м на спині під час відбірного турніру на літні Олімпійські ігри-2020 у Токіо, повідомляє championat.com.

Попередній рекорд належав дворазовій чемпіонці світу американці Реган Сміт - 57,57.

Маккеон тричі вигравала срібні медалі чемпіонатів світу (2017, 2019), також на її рахунку одна золота, дві срібні та одна бронзова медалі юнацьких Олімпійських ігор 2018 року.

Олімпіада в Токіо мала пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання перенесли на рік, вони відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Організатори вирішили проводити Ігри без іноземних уболівальників.

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